Wildberries открыл раздел с товарами из Индии

В нем около миллиона товаров местного производства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ запустила на платформе Wildberries отдельный раздел с товарами индийского производства от российских поставщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РВБ.

"Компания РВБ запустила на платформе Wildberries отдельный раздел с товарами из Индии. Теперь миллионы покупателей могут найти продукцию "Сделано в Индии" благодаря специальному разделу в каталоге, в котором объединены товары индийского происхождения от российских поставщиков", - говорится в тексте.

По данным пресс-службы, в разделе объединено около миллиона товаров индийского производства. По итогам 11 месяцев 2025 года рост продаж товаров из Индии составил порядка 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Товары, произведенные в Индии, занимают стабильную долю на платформе и растут сопоставимо с общим рынком.

В 2025 году на платформе Wildberries уже запущены два раздела с товарами локальных производителей - "Сделано в Беларуси" и "Сделано в Узбекистане". "Сделано в Индии" станет третьим разделом в каталоге локальных товаров, поделились в компании.