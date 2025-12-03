РФ увеличила импорт рыбы и морепродуктов из Китая на 12% за 10 месяцев 2025 года

В физическом выражении показатель вырос до 79 тыс. тонн

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия в январе - октябре 2025 года увеличила импорт рыбы и морепродуктов из Китая в физическом выражении на 12%, до 79 тыс. тонн, в денежном - на 7%, до $343 млн, сообщил Рыбный союз.

"Российский импорт рыбы и морепродуктов из Китая в январе - октябре 2025 года вырос к аналогичному периоду 2024 года на 12% в весе - до 79 тыс. тонн и увеличился на 7% в деньгах - до $343 млн, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая", - говорится в сообщении.

В том числе за первые десять месяцев 2025 года российский импорт мороженой скумбрии из Китая вырос на 75% в физическом выражении и на 80% в денежном - до 16 тыс. тонн на сумму $22 млн. Импорт мороженой сайры неразделанной увеличился на 10% в натуральном выражении и на 45% в денежном - до 9 тыс. тонн на сумму $16 млн.

В то же время российский импорт жареного филе угря из Китая в январе - октябре 2025 года (к сопоставимому периоду 2024 года) сократился на 20% в физическом и стоимостном выражении, до 3 тыс. тонн на сумму $38 млн. Поставки сушеного кальмара снизились на 30% в физическом выражении, до 4 тыс. тонн.

Рыбный союз также сообщил, что доля России в общем объеме китайского экспорта рыбы и морепродуктов на мировой рынок в январе - октябре 2025 года осталась практически на уровне аналогичного периода прошлого года около 2% в натуральном и стоимостном выражении.