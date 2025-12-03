ЕК предложила два варианта финансирования Украины

Один из них предполагает предполагает экспроприацию суверенных активов ЦБ РФ, другой - выделение еврозайма под гарантии бюджета ЕС в размере €90 млрд

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила альтернативную схему финансирования военных и гражданских потребностей Украины на ближайшие два года взамен экспроприации суверенных активов ЦБ РФ. Она предполагает выделение еврозайма под гарантии бюджета ЕС в размере €90 млрд.

Читайте также

Бельгия против, Россия обещает ответ. Как ЕК поддержала идею "репарационного кредита"

"В сущности, это привлечение средств на финансовых рынках под гарантии бюджета Европейского союза, и их передача Украине в виде займа. Такое решение должно быть принято единогласно", - заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Еврокомиссия исходит из необходимости покрыть порядка 2/3 из €135 млрд финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Оставшуюся треть, как утверждает фон дер Ляйен, должны предоставить зарубежные партнеры Украины.

Второе решение этого вопроса, указала глава Еврокомиссии, заключается в экспроприации €210 млрд блокированных в ЕС суверенных активов ЦБ РФ и в передаче Украине их части в форме так называемого репарационного кредита. Этот вариант предполагает, что для принятия решения будет достаточно квалифицированного большинства голосов на уровне ЕС.

Оба предложения будут опубликованы после того, как Совет ЕС определит свою позицию по ним в соответствии с необходимыми процедурами.

Глава Еврокомиссии полагает, что экспроприация активов России в Европе по схеме репарационного кредита якобы будет способствовать прекращению конфликта на Украине. По ее мнению, это якобы "очень поможет мирным переговорам", поскольку "пошлет сигнал России, что ЕС будет продолжать финансирование Киева в долгосрочной перспективе", и это "поставит Украину в позицию силы".

О попытках экспроприации активов ЦБ РФ

Еврокомиссия в октябре выступила с инициативой экспроприировать блокированные в странах ЕС с февраля 2022 года примерно €210 млрд суверенных активов России (185 млрд евро из которых блокированы на счетах в депозитарии Euroclear в Бельгии) под прикрытием схемы так называемого репарационного кредита для финансирования военных и бюджетных потребностей Киева в 2026-2027 годах. Это решение предложено ввиду отсутствия у ЕС свободных средств для продолжения внешнего финансирования Украины. Еврокомиссия утверждает, что Украина якобы должна будет вернуть эти деньги, если получит некие "репарации" от России, размеры которых европейские эксперты в прошлом году оценивали почти в полтриллиона евро. В вероятность таких выплат Украине от России не верят даже сами сотрудники институтов ЕС.

Этот план заблокировала Бельгия на саммитах ЕС 1 и 23 октября. Бельгия считает, что по ней придется основной удар ответных мер России, поскольку именно в ее юрисдикции будут изъяты основные активы РФ, и именно Бельгия юридически нарушит государственные гарантии неприкосновенности этих средств. Премьер Бельгии Барт Де Вевер отметил, что этот шаг беспрецедентен, на него никто не решался даже во время Второй Мировой войны. Поэтому он потребовал от стран ЕС юридических и финансовых гарантий, что они в полном объеме разделят все риски Бельгии.

За последующий месяц вопрос гарантий для Бельгии остался не решен, поэтому она продолжает выступать против экспроприации активов.

Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, вне зависимости от схемы, которой будет прикрыта экспроприация суверенных активов РФ, это будет воровством. Он подчеркнул, что ответные меры РФ "последуют немедленно и заставят Запад считать убытки".