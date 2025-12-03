Группа ПСБ и НТИ планируют оказывать поддержку проектам в сфере частной космонавтики

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа ПСБ совместно с Национальной технологической инициативой (НТИ) рассматривают возможность поддержки проектов из области частной космонавтики. Об этом сообщила пресс-служба ПСБ со ссылкой на старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веру Подгузову.

"Космическая отрасль открывает большое пространство для коммерческой деятельности. Наиболее перспективными нишами с точки зрения бизнеса являются производство спутников и услуг, связанных с дистанционным зондированием Земли и передачей данных, а также производство ракет-носителей", - сказала Подгузова.

По ее словам, с точки зрения финансовых инструментов, позволяющих развивать космические проекты, можно выделить механизм государственно-частного партнерства и выход на первичное публичное размещение акций.

"В советские времена наша страна шагнула на 35 лет вперед в космических разработках, и на этой базе, оставленной нашими предками, нужно развивать космическую отрасль и вести ее на международную арену", - добавила Подгузова, чьи слова приводятся в сообщении.

Подгузова отметила, что на данный момент ПСБ совместно с компанией "Иннопрактика" открывает Центр поддержки высокотехнологичных компаний с акцентом на космическую деятельность, чтобы оказать помощь малым и средним предприятиям, нуждающимся в инвестициях, партнерах и консалтинговых услугах.

"Поддерживая национальных чемпионов высокотеха, банк ПСБ способствует повышению привлекательности российской космической отрасли для бизнеса и инвесторов", - пояснила Подгузова, чьи слова приводятся в сообщении.