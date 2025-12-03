McDonald’s зарегистрировал в РФ товарный знак с рекламным слоганом на английском

Заявка на регистрацию товарного знака была подана из США в декабре 2024 года компанией "Макдоналдс корпорейшн"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Американская компания McDonald's зарегистрировала в РФ товарный знак со своим логотипом, выяснил корреспондент ТАСС.

Под логотипом компании в виде фирменной буквы "M" находится рекламный слоган сети ресторанов, который она использует с 2003 года - "i’m lovin’ it" ("Вот что я люблю").

Заявка на регистрацию товарного знака была подана из США в декабре 2024 года компанией "Макдоналдс корпорейшн". Знак зарегистрирован по четырем классам (№ 29, № 30, № 32, № 43) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - еда и напитки, а также ресторанные услуги.

Дата истечения действия товарного знака в РФ - декабрь 2034 года.

McDonald's приостановил работу в России весной 2022 года.