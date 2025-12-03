ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Визит Путина в Индию
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Лихачев и Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС

Также были затронуты вопросы участия Росатома в тематических инициативах и программах МАГАТЭ
Редакция сайта ТАСС
13:15
обновлено 13:20

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудил в Вене с главой МАГАТЭ вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"В рамках визита в Вену состоялась встреча Алексея Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества между Росатомом и агентством. В частности, были затронуты вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и участия Росатома в тематических инициативах и программах МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

3 декабря Лихачев принял участие в первом международном симпозиуме по искусственному интеллекту, который проходит 3-4 декабря в Вене под эгидой МАГАТЭ.  

РоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичГросси, Рафаэль