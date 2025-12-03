Верховная рада приняла проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд

Решение поддержали 257 депутатов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла проект бюджета Украины на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд. Трансляция велась в эфире телеканала "Рада".

Решение поддержали 257 депутатов, против проголосовали 37, воздержались - 24. При этом оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" проголосовали против практически в полном составе (трое депутатов от "Европейской солидарности" воздержались).

В первом чтении бюджет был принят 22 октября. Окончательно Рада должна была принять закон не позднее 1 декабря, однако в этот день депутаты не смогли прийти к соглашению. Как заявлял тогда Железняк, голосов катастрофически не хватало даже в правящей фракции партии "Слуга народа". Источники издания "Экономическая правда" в парламенте сообщали, что неофициальной причиной переноса даты голосования стал громкий коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица Украины.

Профильный комитет Верховной рады 3 декабря одобрил доработанный проект основного финансового закона страны для голосования во втором чтении. Проект бюджета предусматривает в будущего году доходы в размере 2,9 трлн гривен (около $69 млрд), а расходы - 4,9 трлн гривен (около $116 млрд). Дефицит бюджета в размере 2 трлн гривен ($ 47,5 млрд), что составляет около 18,4% ВВП, предполагается покрыть за счет займов и грантов, которые украинские власти ожидают от западных партнеров. При этом ряд депутатов Рады отмечают, что у Киева нет гарантий со стороны западных партнеров, что эти средства будут получены в необходимом объеме. Как заявил с трибуны парламента бывший спикер Рады, депутат Дмитрий Разумков, в бюджет заложена "дыра" в 1 трлн ($23,6 млрд). Дефицит бюджета на 2025 год составлял 1,55 трлн гривен ($39,5 млрд).