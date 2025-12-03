Еврокомиссия пригласила другие западные страны экспроприировать активы России
Редакция сайта ТАСС
13:23
БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не дожидаясь утверждения своих предложений об экспроприации активов РФ в ЕС по схеме "репарационного кредита" для Украины, призвала другие страны Запада присоединяться к этой евроинициативе.
"Еврокомиссия намерена создать структуру, которая позволит приглашать к участию в "репарационном кредите" Украине другие страны, которые тоже имеют активы РФ и которые могут включиться в финансирование Украины", - сказала она.
Фон дер Ляйен представила эту возможность как меру по снижению финансовых рисков для стран ЕС. Еврокомиссия будет пытаться утвердить свой план на саммите ЕС 18-19 декабря, несмотря на сопротивление ряда стран ЕС, включая Бельгию и Венгрию.