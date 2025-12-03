Еврокомиссия пригласила другие западные страны экспроприировать активы России

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила эту возможность как меру по снижению финансовых рисков для стран ЕС

Редакция сайта ТАСС

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен © Ирина Яковлева/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не дожидаясь утверждения своих предложений об экспроприации активов РФ в ЕС по схеме "репарационного кредита" для Украины, призвала другие страны Запада присоединяться к этой евроинициативе.

"Еврокомиссия намерена создать структуру, которая позволит приглашать к участию в "репарационном кредите" Украине другие страны, которые тоже имеют активы РФ и которые могут включиться в финансирование Украины", - сказала она.

Фон дер Ляйен представила эту возможность как меру по снижению финансовых рисков для стран ЕС. Еврокомиссия будет пытаться утвердить свой план на саммите ЕС 18-19 декабря, несмотря на сопротивление ряда стран ЕС, включая Бельгию и Венгрию.