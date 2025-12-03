Лихачев назвал симпозиум МАГАТЭ "помолвкой между ИИ и атомной энергией"

Произошло событие исторического масштаба, подчеркнул глава госкорпорации "Росатом"

ВЕНА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал первый Международный симпозиум МАГАТЭ по ИИ и атомной энергии "помолвкой между двумя измерениями развития человечества" и "событием исторического масштаба".

"Мне кажется, что можно с уверенностью сказать, что сегодня произошло событие исторического масштаба. Впервые на площадке признанной авторитетной международной организации встретились два элемента будущего человечества, без которых немыслимо себе представить завтрашний мир на планете Земля. Это атомная энергетика и искусственный интеллект: цифровой мир, квантовый мир, завтрашний мир. И у этих двух измерений есть друг к другу взаимный интерес", - сказал он журналистам после выступления на открытии мероприятия. "Сегодня если уж не брак заключается, то, по крайней мере, вот такая помолвка между этими двумя измерениями развития человечества", - добавил Лихачев.