Росатом при поддержке МАГАТЭ делает все для обеспечения безопасности ЗАЭС

Запорожская АЭС © Эрик Романенко/ ТАСС

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Росатом делает все для купирования рисков безопасности на Запорожской АЭС и пользуется поддержкой руководства МАГАТЭ в этом вопросе. Об этом заявил журналистам глава российской госкорпорации Алексей Лихачев после своего выступления на первом Международном симпозиуме по ИИ и атомной энергии в Вене.

"Мы сделаем все, чтобы не допустить никаких новых рисков, никаких эксцессов, связанных с безопасностью Запорожской станции, и эта позиция полностью поддержана руководством МАГАТЭ", - сказал он. Лихачев добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области "легче не становится". "Прилеты есть и в Энергодар, и в береговую линию непосредственно в черте города. Все это доставляет серьезную озабоченность", - сказал он.