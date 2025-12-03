В Курской области отремонтируют и построят не менее 100 км дорог в 2026 году

По словам губернатора региона Александра Хинштейна, также начнется строительство развязки на проспекте Победы

КУРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в 2026 году в регионе будет отремонтировано и построено не менее 100 км дорог. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.

"На 2026 год запланировано (построить и отремонтировать - прим. ТАСС) не менее 100 км дорог, в том числе будет начато строительство развязки на проспекте Победы - из федерального бюджета будет выделено 1,3 млрд", - написал он.

Хинштейн добавил, что в ходе встречи с главой Минтранса были подведены итоги работы за год, обозначены планы на следующий, обсуждалась и поддержка федерального центра. "Всего в этом году будет отремонтировано и построено более 400 километров дорог и почти 90 погонных метров мостов в 18 районах. Благодаря поддержке Минтранса РФ и дополнительному финансированию часть дорог, порядка 42 км, сделали досрочно - они были запланированы лишь на следующий год. Всего в 2025 году региону было выделено 3,4 млрд рублей", - отметил губернатор.

Также сообщается, что губернатор обсудил с Никитиным выделение компенсации компаниям, которые несут убытки из-за ограничений пригородного сообщения.

"Еще одна масштабная задача - модернизация курского аэропорта <…> Дальнейшая реконструкция будет проводиться за счет федерального бюджета: для этого землю и имущество аэропорта планируем передать в собственность Российской Федерации. За счет регионального бюджета приведем в порядок привокзальную площадь. Уже в следующем году планируем начать проектирование", - сообщил глава региона.