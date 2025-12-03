В Северной Осетии предприятия превысили план по производительности на 25%
Редакция сайта ТАСС
13:35
ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Промышленные предприятия Северной Осетии превысили план по производительности труда на 25%, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и инвестиций республики.
"По данным Минэкономразвития РФ, 75% предприятий РСО-Алания, участвовавших в федеральном проекте "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", достигли ежегодного прироста производительности более 5%. По плану 50% предприятий должны были достигнуть этого роста", - сказал собеседник агентства.
По данным министерства, такие результаты подтверждают высокую эффективность внедрения бережливых технологий на предприятиях региона.
Всего в республике 9 тыс. предприятий.