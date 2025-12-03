На КИФ-2026 представят инициативы по борьбе с серым рынком в переработке

Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в 2025 году в регионе из теневой занятости вышли 73 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Меры по борьбе с серым рынком в переработке продукции планируют обсудить на Кавказском инвестиционном форуме в 2026 году. Об этом сообщил губернатор края Ставрополья Владимир Владимиров во время пресс-конференции в ТАСС.

"Мы сейчас договариваемся о переработке мяса баранины. Сложно идет процесс, потому что очень большой серый рынок. Будем на ближайшем Кавказском инвестиционном форуме с совместными инициативами выходить для выработки мер борьбы с серым рынком. Сотни миллиардов рублей вложений и большой бизнес именно в переработке", - сказал он.

Глава региона отметил актуальность вопроса теневой занятости. По ориентировочным подсчетам, доля неформально занятого населения в крае может составлять около 330 тыс. человек.

"Мы начинали с цифры 638 тысяч человек. <…> Они не наполняют пенсионные фонды, все это бремя переносится на честно работающее население. Плюс нагрузка на бюджет - за неработающее население в Фонд обязательного медицинского страхования мы платим около 17 млрд рублей, которые могли бы направить на социальную инфраструктуру", - пояснил Владимиров.

Глава Ставрополья сообщил, что в 2025 году в регионе из теневой занятости вышли 73 тыс. человек.