На Ставрополье до конца 2025 года заработает крупнейший логистический центр садоводства

Общий объем инвестиций предварительно оценивается в более чем 10 млрд рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Крупнейший логистический центр по переработке продукции садоводства заработает в Невинномысске (Ставропольский край) до конца 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции ТАСС в Москве.

"Это один из наших прорывных проектов. Называется "Айдын фрукт логистик". И мы должны до конца года его запустить. У нас там наконец-то все получилось, и мы очень хорошую систему хранения формируем и дальше будем отдельно формировать", - сообщил Владимиров.

Проект торгово-логистического хаба, с участием трех резидентов, в том числе "Айдын фрукт логистик", входит в число приоритетных проектов в экономике Ставрополья. Общий объем инвестиций предварительно оценивается в более чем 10 млрд рублей.