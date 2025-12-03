Кабмин Франции не намерен принимать бюджет в обход парламента

Депутаты могут прийти к консенсусу, считает официальный представитель правительства Мод Брежон

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Франции не будет принимать законопроект о государственном бюджете на 2026 год в обход парламента. Об этом заявила официальный представитель кабмина Мод Брежон.

"Мы не будем использовать ее (статью 49.3 Конституции Франции, позволяющую принимать финансовые законопроекты без голосования в парламенте - прим. ТАСС), - приводит ее слова телеканал BFMTV. - Применение этой статьи было бы равносильно признанию провала парламентских дискуссий".

Она считает, что депутаты могут прийти к консенсусу и все же принять законопроект о бюджете. По ее словам, "кабмин готов к обсуждениям и не боится парламентских дебатов".

24 ноября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню выступил с обращением, в котором озвучил требование о приоритетном рассмотрении военного бюджета. Это произошло после того, как Национальное собрание (нижняя палата парламента) отклонило проект доходных статей государственного бюджета на 2026 год. Это блокировало дебаты в Национальном собрании по расходной части бюджета, включая военные ассигнования.

Согласно конституционным срокам, парламент должен завершить рассмотрение бюджета до 23 декабря. Если этот срок не будет соблюден, правительство сможет принять его в первоначальном виде или с уже согласованными правками по своему усмотрению. Хотя нынешний премьер-министр пообещал не применять положение конституции (часть 3 статьи 49), позволяющее одобрить бюджет в обход парламента, как это происходило в последние годы, у него остается возможность использовать часть 4 статьи 47 национальной конституции, которая позволяет принять бюджет посредством правительственного указа, если парламент не принял решение в течение отведенного срока.