"Циан" утвердил выплату спецдивидендов в 104 рубля на акцию

Акционеры приняли положительное решение по результатам января-сентября 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Циан" проголосовали за выплату дивидендов по результатам января-сентября 2025 года в размере 104 рубля за акцию, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

"Из средств чистой прибыли МКПАО "Циан", определенной на основании бухгалтерской отчетности общества за девять месяцев 2025 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО "Циан" по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 104 (сто четыре) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию общества", - говорится в сообщении.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 12 декабря.

Ранее генеральный директор МКПАО "Циан" Дмитрий Григорьев сообщал, что следующие дивиденды планируется выплатить в середине 2026 года. По прогнозам "Циан", их размер составит более 50 рублей на ценную бумагу.