Орбан: Венгрия получает нефть из России, несмотря на действия ВСУ

Нефтепровод "Дружба" работает без перебоев, отметил венгерский премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 3 декабря. /ТАСС/. Венгрия продолжает беспрепятственно получать нефть из России, несмотря на очередной удар ВСУ по инфраструктуре нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после консультаций с руководством венгерской нефтегазовой компании MOL.

"Я проконсультировался с руководством MOL. Несмотря на украинское нападение, нефтепровод "Дружба", идущий в Венгрию, работает без перебоев. Поставки нефти в Венгрию обеспечены", - процитировал слова Орбана госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Золтан Ковач. Он разместил это сообщение в Х.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники на Украине, что ВСУ нанесли удар по объекту нефтепровода "Дружба" в Тамбовской области.

Правительство Венгрии неоднократно выражало протесты против таких действий Украины и заявляло, что рассматривает их как угрозу своей энергетической безопасности.