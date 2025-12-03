В Росатоме отметили эффективность ИИ при эксплуатации активов компании

Директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации Евгений Абакумов при этом указал, что масштабное применение таких систем еще впереди

ВЕНА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Использование искусственного интеллекта (ИИ) позволяет госкорпорации "Росатом" серьезно оптимизировать моделирование и эксплуатацию основных активов за счет автоматизации этих процессов. Об этом рассказал ТАСС директор по информационным и цифровым технологиям компании Евгений Абакумов.

"Уже сегодня понятно, что основной экономический эффект [применения ИИ-технологий] будет находиться в плоскости автоматического моделирования и эксплуатации технических систем, процессов, связанных с разработкой, сопровождением и эксплуатацией наших основных активов", - сказал он.

Эксперт назвал технологии ИИ, релевантные для использования в атомной отрасли: большие языковые модели, физически информированные нейронные сети, техническое зрение. "Однако мы понимаем, что масштабное применение таких систем еще впереди", - отметил Абакумов.

"Сегодня мы строим экосистему, в которой атомная энергия обеспечивает развитие ИИ, доверенные программно-аппаратные комплексы, которые мы сегодня тоже делаем в кооперации с российскими разработчиками, обеспечивают вычислительную инфраструктуру, прикладные системы и сервисы дают изменение качества жизни стран присутствия госкорпорации", - пояснил эксперт.