Росатом ведет переговоры о проектах на стыке ИИ и атома в 10 странах

Директор по IT-технологиям компании Евгений Абакумов пояснил, что наиболее востребованы на международном рынке могут быть системы математического моделирования Logos, Repeat и T-FLEX

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Росатом прорабатывает варианты реализации проектов на стыке атомной энергетики и технологий искусственного интеллекта (ИИ) в более чем 10 странах. Об этом рассказал ТАСС директор по информационным и цифровым технологиям компании Евгений Абакумов.

"Рано об этом говорить конкретно. За последний год мы более чем с 10 странами проработали подобные инициативы. Работаем сейчас в кооперации с ведущими отечественными разработчиками. Думаю, первые новости по теме будут нас ожидать в первой половине будущего года", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, имеются ли у госкорпорации уже запущенные или планируемые международные проекты на стыке атомной энергетики и ИИ.

Он пояснил, что наиболее востребованы на международном рынке могут быть системы математического моделирования Logos, Repeat и T-FLEX - решения, "связанные с процессами математического моделирования, эксплуатации и управления жизненным циклом приборов машиностроительной продукции", - указал Абакумов.