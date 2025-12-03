Трутнев: газопереработка и газохимкомплекс ускорили экономический рост Приамурья

Однако по словам полномочного представителя президента РФ в ДФО, " развитие Амурской области на этом не заканчивается"

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Юрий Смитюк/ ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Решения по строительству Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и Амурского газохимического комплекса (ГХК) внесли максимальный вклад в экономический рост региона. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева по итогам совещания, посвященного реализации инвестиционных проектов на территории Амурской области.

"Если говорить об объеме инвестиций, то Амурская область, вне всякого сомнения, одна из лидирующих на Дальнем Востоке территорий, да и в России тоже. Этот рост образовался прежде всего за счет решений президента Российской Федерации по строительству Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса. Эти огромные проекты внесли максимальный вклад в экономический рост. Можно это перечисление еще дополнить космодромом Восточный. Но развитие Амурской области на этом не заканчивается", - подвел итоги совещания Трутнев.

Амурский ГХК станет крупнейшим производством полиэтилена и полипропилена в РФ с марочным ассортиментом, широко востребованным на российском и международном рынках. Производственная мощность предприятия составит до 2,7 млн тонн в год товарной продукции: 2,3 млн тонн в год полиэтилена; 0,4 млн тонн в год полипропилена. Изготовленная на предприятии продукция станет основой для производства материалов, оборудования и комплектующих в строительстве, сельском хозяйстве, производстве товаров широкого потребления и сфере ЖКХ, а также в промышленности, включая пищевую, медицинскую и автомобильную, и будет поставляться в Китай, страны Юго-Восточной Азии и на внутренний рынок.

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность по сырью составляет 42 млрд кубометров в год. В составе предприятия будет шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири".

Ранее Трутнев сообщал, что по итогам 3 квартала 2025 года в Приамурье рост промышленного производства составил 5,9%, инвестиции в основной капитал в первом полугодии 2025 года выросли на 7,4%.