Польша, ФРГ и Норвегия закупят для Украины ракеты для Patriot

Речь идет о сумме $500 млн, отметил глава польского МИД Радослав Сикорский

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Польша, Германия и Норвегия приобретут для Украины противоракеты для систем Patriot в рамках совместной закупки по программе PURL на сумму $500 млн. Об этом сообщил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский после заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Это будут, главным образом, ракеты для систем Patriot", - рассказал Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Доля Варшавы составит $100 млн, это будут средства, которые Польша собиралась направить в блокируемый Венгрией Европейский фонд мира, уточнил дипломат.

Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники по альянсу выкупают вооружения для Украины из американских запасов. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.