Башкирия готова начать внедрение новых подходов к производительности труда

Первый вице-премьер правительства республики Рустам Муратов отметил, что Башкирия по многим направлениям входит в число пилотных российских регионов

Редакция сайта ТАСС

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. Республика Башкортостан готова стать пилотным регионом для внедрения новых подходов к производительности труда. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства Башкирии, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов на Международной недели бизнеса - 2025 в Уфе.

"Сегодня в федеральном проекте "Производительность труда" участвуют более 200 предприятий республики, однако пока эффект составляет 0,3% валового регионального продукта. Если мы говорим об эффекте в 3% ВРП от реализации проекта, то видим это как некую лабораторию производительности и пилотирования другого формата на экономику республики. Назрела необходимость разработки такой системы и инфраструктуры, которая в моменте позволит нам обучать 1,5 тысячи предприятий. Это другая культура мотивации руководителей и всех работников предприятий, это некий экономический и промышленный патриотизм. И здесь Башкортостан предлагает свою площадку", - отметил Муратов на пленарной сессии "Производительность труда: Новые горизонты".

Первый вице-премьер республики подчеркнул, что первый день международного форума неслучайно посвящен производительности труда и отметил, что республика по многим направлениям входит в число пилотных российских регионов, где стартовали новые программы развития, в том числе повышения производительности.

Муратов поблагодарил представителей Минэкономразвития России, Всероссийской академии внешней торговли, Федерального центра компетенций за помощь и всестороннюю поддержку в реализации мер по повышению эффективности экономики Башкирии. "Планируем дальше наращивать масштабы вовлечения предприятий региона в проекты повышения производственной эффективности для увеличения вклада в рост валового регионального продукта. Большую значимость в повышении собственной эффективности имеет готовность предприятий к трансформации, в том числе за счет образовательных программ и цифровизации", - добавил он.