Путин подчеркнул важность развития инфраструктуры для доступного туризма

Речь идет о туризме для людей с различными ограничениями по здоровью, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на важность развития инфраструктуры и доступности туризма для людей с различными ограничениями по здоровью.

Волонтер из Калининграда Светлана Нигматуллина, занимающаяся организацией доступного туризма, в ходе встречи напомнила Путину, что несколько лет назад уже рассказывала ему о важности инфраструктуры и доступного транспорта. По ее словам, за эти годы многое изменилось и туризм стал доступнее для людей с ограничениями.

Глава государства в ответ отметил, что этими вопросами занимается целая команда, правительство работают над этим. Нигматуллина выразила надежду, что внимание властей будет приковано к этой проблеме и дальше.

"Обязательно, так и будет. У нас [в России], мы много раз об этом говорили, и я об этом говорил, неограниченные возможности. Главное - развитие инфраструктуры, доступность, хотя бы доступное пребывание в тех местах, которые привлекают внимание наших людей. Да и не только наших, но и из-за границы, сейчас не буду цифры приводить, вы занимаетесь этим и так уже почти профессионально, знаете все эти цифры. Особенно для людей с ограничениями при движении и так далее надо, конечно, создавать особые условия. Обязательно будем делать это и дальше", - заверил он.

А Калининград, по словам главы государства, очень хорошее место, там есть что посмотреть и развивается он хорошо.