Комитет Госдумы поддержал законопроект о возможности включения ЦФА в ПИФы

Документом предлагается распространить регулирование брокерской деятельности на отношения агентирования и доверительного управления цифровыми правами, применив при этом все имеющиеся защитные механизмы для клиента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий условия для защищенной интеграции рынка цифровых прав с рынком капитала, речь идет, в частности, о включении цифровых финансовых активов (ЦФА) в состав паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Поправки вносятся в закон "О рынке ценных бумаг" и в отдельные законодательные акты РФ.

"Развитие рынка цифровых прав порождает потребность в инвестиционном капитале, находящегося в обслуживании финансовых посредников, что неизбежно ведет к новым формам посреднических услуг, которые по своей правовой и экономической природе аналогичны традиционным видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается распространить регулирование брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами на отношения агентирования и доверительного управления цифровыми правами, применив при этом все имеющиеся защитные механизмы для клиента; включить цифровые права в перечень разрешенных активов для включения в состав паевых инвестиционных фондов, распространив при этом на них действующий в настоящее время механизм разделения функций по управлению и "безопасному хранению", осуществляемых управляющей компанией и специализированным депозитарием, а также применив к ним все аналогичные ограничения, действующие в отношении ценных бумаг.

Также документом предусматривается установить правила нахождения цифровых финансовых активов в доверительном управлении как в информационной системе, так и в депозитарии; установить правила содействия депозитариями по получению обладателем цифровых финансовых активов причитающихся выплат по ним.

"Расширение регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и схем коллективного инвестирования позволит обеспечить правовую определенность и устранить пробелы регулирования оборота цифровых прав с участием посредников; гарантировать защиту прав инвесторов и минимизацию рисков злоупотреблений; сформировать устойчивый и конкурентоспособный рынок цифровых активов в Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке. Реализация законопроекта создаст условия для повышения доверия инвесторов к рынку цифровых активов и его стабильного развития, а также обеспечит единообразие регулирования профессиональной деятельности на финансовом рынке, считают авторы документа.