Сербская NIS адаптирует производство и коммерческую деятельность

Менеджмент компании прикладывает все усилия для минимизации воздействия внешних факторов, сообщила "Газпром нефть"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) работает над адаптацией производства и коммерческой деятельности в условиях внешних ограничений. Менеджмент компании прикладывает все усилия для минимизации воздействия внешних факторов для обеспечения стабильных поставок, сообщила "Газпром нефть" (акционер NIS).

"В связи с введением ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов Америки, вступивших в силу 9 октября 2025 года, осложнена деятельность компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS). Производственная и коммерческая деятельность продолжается в адаптированном формате с учетом существующих внешних ограничений", - говорится в сообщении.

"Менеджмент компании NIS при поддержке правительства Республики Сербия прикладывает все усилия для минимизации воздействия внешних факторов и обеспечения стабильных поставок продукции, оставаясь надежным партнером для своих клиентов и ответственным работодателем для своих сотрудников", - сообщили в компании.

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Позднее Вашингтон отложил введение рестрикций до 8 октября. Президент Сербии Александар Вучич сообщил 5 октября, что у компании больше нет шансов на новую отсрочку. О новых послаблениях с американской стороны в адрес Белграда не сообщалось, а 9 октября NIS сообщила, что пока не получала от Минфина США уведомление об отсрочке санкций. В компании отмечали, что "стараются адаптировать свою деятельность к новым обстоятельствам", создав запас нефти и подготовив альтернативные способы оплаты на сети автозаправочных станций на случай прекращения действия иностранных платежных карт.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).