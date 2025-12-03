Ульяновский завод "Авиастар" будет выпускать новые самолеты Ил-100 и Ил-276

Сейчас уже ведется проектирование

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Самолетостроительный завод "Авиастар" (филиал ПАО "Ил" - "Авиастар", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) в Ульяновске будет собирать новые самолеты - Ил-100 и Ил-276. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в ходе прямой линии с жителями региона.

"Сейчас мы стоим на пороге мощнейшей работы по техническому перевооружению "Авиастара". Дальше у нас программа выпуска новых самолетов Ил-100, сейчас уже ведется проектирование", - сказал губернатор.

Русских добавил, что еще один самолет, который будет собираться на площадке завода, - Ил-276. "Это уменьшенная копия Ил-76 - с двумя двигателями, соответственно, с меньшей грузоподъемностью, но он имеет свою нишу. Он необходим для наших транспортников, в первую очередь для военных", - пояснил глава региона.

Завод "Авиастар" специализируется, в частности, на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А и сервисном обслуживании Ан-124 "Руслан".