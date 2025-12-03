Переработку на сербском НПЗ в Панчево остановили из-за прекращения импорта нефти

В "Газпром нефти" отметили, что обеспечение этого сегмента рынка рынка нефтепродуктами осуществляется в необходимых объемах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Переработка сырья компанией "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) на НПЗ в Панчево была временно остановлена 25 ноября из-за прекращения импорта нефти с 9 октября, сообщила "Газпром нефть" (акционер NIS).

"Компания NIS внесла необходимые корректировки в свою операционную деятельность. Так, переработка сырья на НПЗ в Панчево была временно остановлена 25 ноября 2025 года из-за прекращения импорта нефти с 9 октября 2025 г. хорватским оператором Адриатического нефтепровода JANAF в результате исполнения санкций США", - говорится в сообщении.

В "Газпром нефти" отметили, что в настоящее время обеспечение сербского рынка нефтепродуктами осуществляется в необходимых объемах. При этом собственная добыча нефти компанией NIS продолжается, что позволяет формировать сырьевые резервы.

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Позднее Вашингтон отложил введение рестрикций до 8 октября. Президент Сербии Александар Вучич сообщил 5 октября, что у компании больше нет шансов на новую отсрочку. О новых послаблениях с американской стороны в адрес Белграда не сообщалось, а 9 октября NIS сообщила, что пока не получала от Минфина США уведомление об отсрочке санкций. В компании отметили, что "стараются адаптировать свою деятельность к новым обстоятельствам", создав запас нефти и подготовив альтернативные способы оплаты на сети автозаправочных станций на случай прекращения действия иностранных платежных карт.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).