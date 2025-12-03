"Русал" не будет выплачивать дивиденды за девять месяцев

В последний раз компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере $302 млн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Русала" одобрили решение не выплачивать дивиденды за девять месяцев. Об этом говорится в сообщении "Русала" опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

За это решение проголосовали 62,8267% акционеров, принявших участие в собрании, говорится в сообщении.

В последний раз "Русал" выплачивал промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере $302 млн.

Дивидендная политика "Русала" предполагает выплаты в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от "Норильского никеля" за соответствующий период) при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

О компании

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - холдинг "Эн+", основанный Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций, free float - 17,59%.