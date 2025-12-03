Южная Корея может сократить импорт ядерного топлива из России

Это может произойти из-за решения республики о самостоятельном обогащении и переработке использованного ядерного топлива

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Самостоятельное обогащение и переработка использованного ядерного топлива в Южной Корее может привести к сокращению импорта этого товара из России. Это следует из слов президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна.

Южнокорейский лидер в среду рассказал о своем саммите с Дональдом Трампом, который прошел в конце октября в Кёнджу. Тогда он попросил Вашингтон предоставить Южной Корее права на самостоятельную переработку ядерного топлива. "Когда я сказал ему, что мы импортировали около 30% ядерного топлива из России, президент Трамп ответил, что мы [Южная Корея] можем хорошо заработать на самостоятельном производстве, и предложил партнерство" , - сказал Ли Чжэ Мён на пресс-конференции с иностранными журналистами. Южнокорейский лидер заявил о достижении договоренностей о возможном сотрудничестве.

Накануне глава Республики Корея признал, что переговоры о самостоятельной переработке использованного топлива идут не так гладко, как ожидалось, поскольку в американских ведомствах существуют опасения на этот счет. Он подчеркнул, что эта инициатива не связана с попыткой создания собственного ядерного оружия.