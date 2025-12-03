Объем размещения облигаций в ноябре достиг максимума с начала года

Объем составил 3 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на Московской бирже в ноябре достиг максимума с начала года и составил 3 трлн рублей, включая однодневные облигации объемом 244 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

При этом, по данным торговой площадки, общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на Московской бирже в ноябре 2025 года вырос в два раза по сравнению с показателем ноября прошлого года и составил 4,4 трлн рублей без учета однодневных облигаций.

В ноябре на Московской бирже было размещено 134 выпуска корпоративных облигаций 77 эмитентов совокупным объемом 1 трлн рублей.

В пресс-службе также отметили, что суммарный объем вторичных торгов облигациями на Московской бирже в ноябре 2025 составил 1,6 трлн рублей (794 млрд рублей в ноябре 2024 года).

Общий объем операций физических лиц на вторичном рынке облигаций Московской биржи составил 427 млрд рублей (262,2 млрд рублей в ноябре 2024 года). Их доля в общем объеме торгов облигациями составила 29,7%.

Объем внебиржевых сделок с центральным контрагентом с облигациями по итогам месяца составил 283,6 млрд рублей (104,3 млрд рублей в ноябре 2024 года).