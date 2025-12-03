Акционеры NIS пытаются урегулировать ситуацию вокруг компании

В начале января Минфин США ввел санкции против компании

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Акционеры компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) активно вовлечены в интенсивный многосторонний диалог, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию вокруг компании, сообщила "Газпром нефть" (акционер NIS).

"Акционеры компании NIS активно вовлечены в интенсивный многосторонний диалог, целью которого является скорейшее урегулирование сложившейся ситуации", - отметили в компании.

В "Газпром нефти" добавили, что операционная деятельность компании NIS, включая вопросы функционирования счетов и обеспечения непрерывности работы, осуществляется при полной и всесторонней поддержке правительства Республики Сербия.

"Такое конструктивное взаимодействие и партнерство между компанией и сербскими государственными институтами является ключевым фактором поддержания стабильности и позволяет эффективно управлять текущей ситуацией в интересах сотрудников, партнеров и экономики страны в целом", - добавили в компании.

В начале января Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Позднее Вашингтон отложил введение рестрикций до 8 октября. Президент Сербии Александар Вучич сообщил 5 октября, что у компании больше нет шансов на новую отсрочку. О новых послаблениях с американской стороны в адрес Белграда не сообщалось, а 9 октября NIS сообщила, что пока не получала от Минфина США уведомление об отсрочке санкций. В компании отмечали, что "стараются адаптировать свою деятельность к новым обстоятельствам", создав запас нефти и подготовив альтернативные способы оплаты на сети автозаправочных станций на случай прекращения действия иностранных платежных карт.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).