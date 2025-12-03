Бренд "Севкабель" переехал в Псковскую область после сделки с "СКТ групп"

Продукция предприятия, входящего в топ-10 отрасли, применяется в ключевых секторах экономики

ПСКОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Бренд кабельного завода "Севкабель" перешел под контроль псковского производителя "СКТ групп". Соответствующее юридическое лицо перерегистрировано в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Max.

"Ведущий производитель кабельной продукции Северо-Запада ООО "СКТ групп" выкупил бренд "Севкабель", который является старейшим (самым первым!) предприятием кабельной промышленности в истории нашей страны. Теперь мы можем с гордостью сказать, что у нас базируется целый кабельный кластер с почти 150-летней историей", - отметил глава региона.

По словам Ведерникова, продукция предприятия, входящего в топ-10 отрасли, применяется в ключевых секторах экономики: энергетике, строительстве, нефтегазовой сфере, судостроении и атомной промышленности. В конце октября 2024 года в Пскове запустили предприятие по выпуску кабельной продукции в рамках проекта завода "Севкабель".

С 2021 года АО "Акрон холдинг" на площадке ООО "СКТ групп" реализует в Пскове инвестиционный проект по увеличению объемов и расширению номенклатуры выпускаемой продукции за счет релокации производственных мощностей завода "Севкабель" из Санкт-Петербурга. Общий объем инвестиций по проекту "Севкабель" составляет 5 млрд рублей.

Завод "Севкабель" - один из крупнейших производителей кабеля и проводов в России. Продукция предприятия используется в атомной промышленности, энергетике, судостроении, нефтегазодобывающей промышленности, гражданском и промышленном строительстве. Это первый кабельный завод в России, он был основан как мануфактура торгового дома Siemens & Halske в 1879 году, после национализации был переименован в "Северный кабельный завод", впоследствии - в "Севкабель".