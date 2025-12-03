"Автоваз": бензин с 10% спирта не оказывает значительного влияния на Lada

Автопроизводитель подчеркнул, что имеет опыт использования бензина до 10% содержания спирта, так как такое топливо является эталонным при проведении сертификации

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" имеет опыт использования бензина с содержанием спирта до 10%, данный состав не оказывает значительного влияния на мощностные характеристики и надежность Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе автопроизводителя.

"АО "Автоваз" имеет опыт использования бензина до 10% содержания спирта, так как такое топливо является эталонным при проведении сертификации, при этом данный состав не оказывает значительного влияния на мощностные характеристики и надежность", - сказали в пресс-службе.

Там также добавили, что для анализа влияния на мощностные показатели и долговечность при содержании спиртов выше 10% потребуется проведение дополнительных исследовательских работ и испытаний.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий норму, по которой не будет уплачиваться акциз на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92.

Также статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявлял, что на внутреннем рынке автомобильного бензина была напряженная ситуация в связи с атаками БПЛА против НПЗ, поэтому принимаются поправки, которые позволяют применять этиловый спирт при производстве автомобильного бензина.