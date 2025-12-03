В Белоруссии возьмут под контроль повышение цен на огурцы и помидоры

Также увеличили предельные максимальные надбавки на детские игрушки и линолеум

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал постановление, которым скорректированы отдельные нормы ценового регулирования, в том числе на огурцы и помидоры. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров республики.

"В целях недопущения спекулятивного и необоснованного роста цен правительством взято на контроль повышение производителями цен на огурцы и помидоры. Дальнейшее повышение цен на данные товары свыше 0,3 процента в месяц необходимо обосновать комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров", - говорится в тексте.

Кроме того, отменяется административная процедура согласования реализации потребительских товаров, произведенных на территории Белоруссии, для целей их дальнейшей реализации за пределы страны.

"Исходя из баланса интересов государства и участников потребительского рынка, сокращается перечень товаров, подлежащих ценовому регулированию с 211 до 199 позиций, а также корректируется перечень регулируемых позиций (канцелярские товары, рыба мороженая и соковая продукция). Отменяются ограничения на предоставление стимулирующих выплат (вознаграждения) на импортируемые непродовольственные товары в связи с приобретением у поставщика определенного количества товаров, за оказание услуг по продвижению товаров и иных видов вознаграждений", - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, из ценового регулирования исключаются товары, реализуемые в поездах, курсирующих в международном сообщении. Также увеличиваются предельные максимальные надбавки на детские игрушки и линолеум.

Изменения вступают в силу после официального опубликования постановления правительства.