В Госдуму внесли законопроект о выпуске ЦФА под залог ипотеки

Поправки повысят защищенность прав инвесторов и доверие к ЦФА с ипотечным залогом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который регулирует порядок выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) с залоговым обеспечением в виде ипотеки. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Поправки устраняют существующие правовые пробелы и вводят механизм регистрации ипотеки в качестве залогового обеспечения для ЦФА, указал Аксаков в своем Telegram-канале. "Оператор информационной системы, в которой происходит эмиссия таких ЦФА, будет присваивать каждому выпуску уникальный идентификационный номер. Банк России сможет устанавливать дополнительные требования к идентификатору и порядку его присвоения. При регистрации ипотеки в Росреестре будет указан номер выпуска, наименование оператора электронной площадки и запись о том, что залогодержателями являются владельцы соответствующих ЦФА. Приобретение ЦФА с ипотечным обеспечением до госрегистрации ипотеки запрещается", - рассказал Аксаков о содержании внесенного законопроекта.

Поправки повысят защищенность прав инвесторов и доверие к ЦФА с ипотечным залогом: это откроет возможности для интеграции ЦФА с рынком жилья и другими активами, усиливая роль цифровых финансов как альтернативы банковскому кредитованию и традиционным облигациям, отметил он. "В результате мы расширим сферу применения ЦФА и создадим новые каналы для привлечения долгосрочных ресурсов в экономику", - считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку.