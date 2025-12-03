Сельхозпроизводство в России январе - октябре выросло на 2,8%

По данным статистики, на 1 ноября в целом по России зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 97,3% площадей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Производство продукции сельского хозяйства в РФ в январе - октябре 2025 года выросло на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

По данным статистики, на 1 ноября 2025 года в целом по Российской Федерации зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены с 97,3% площадей, кукуруза на зерно - с 48,4%. Из технических культур подсолнечник убран с 78,7% посевов, сахарная свекла - с 77% площадей. Картофель выкопан с 94,5% площади посадки, овощи собраны с 90,9% посевов.

Также сообщается, что в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, намолочено 134,5 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе, 14 млн тонн семян подсолнечника, накопано 35,6 млн тонн сахарной свеклы, 18,5 млн тонн картофеля, собрано 12,6 млн тонн овощей.

На конец октября 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 16,4 млн голов, что на 3,4% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров - 7,2 млн. Поголовье свиней на эту же дату составило 29,1 млн, овец и коз - 19 млн голов.

Также в январе - октябре 2025 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 0,2%, до 13,4 млн тонн, молока - на 0,4%, до 28,9 млн тонн, яиц - на 4,5%, до 40,6 млрд штук.