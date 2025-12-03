Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ за январь - сентябрь в 1%

Относительно аналогичного периода 2023 года ВВП страны за первые девять месяцев 2024 года увеличился на 4,3%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ за январь - сентябрь 2025 года на уровне 1%, следует из данных статслужбы.

Ранее Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в III квартале 2025 года на уровне 0,6%.

Относительно аналогичного периода 2023 года ВВП страны за первые девять месяцев 2024 года увеличился на 4,3%, следует из данных Росстата.

В конце октября Минэкономразвития в своем обзоре о текущей ситуации в экономики РФ отмечало, что годовой ВВП РФ в сентябре вырос на 0,9% после 0,4% в августе, а за 9 месяцев рост составил 1%.