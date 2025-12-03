Инфляция в РФ с 25 ноября по 1 декабря составила 0,04%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 25 ноября по 1 декабря 2025 года составила 0,04%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 18 по 24 ноября 2025 года - инфляция равнялась 0,14%.

С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,01%, с начала года - на 5,27%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на пшеничную муку (+0,3%), говядину, ультрапастеризованное молоко и ржаной хлеб (+0,2%), мясо кур, вареные колбасы, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, твердые, полутвердые и мягкие сыры, куриные яйца, пшеничный хлеб, макаронные изделия, черный чай и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,1%).

Изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило (+0,8%), в том числе на огурцы (+3,9%), картофель (+1,6%), репчатый лук (+0,9%), морковь (+0,5%), белокочанную капусту (+0,4%), бананы и яблоки (+0,3%). Снизились цены на помидоры (-1%).

Цены также снизились на сахар-песок (-0,7%), рис (-0,4%), сливочное масло, сметану и пшено (-0,3%), свинину, полукопченые, варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания и вермишель (-0,2%), сосиски, сардельки, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания, гречневую крупу и печенье (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на корвалол и нимесулид (+0,3%), активированный уголь, левомеколь, метамизол натрия (отечественный анальгин), лизобакт и ренгалин (+0,2%), валидол (+0,1%). Снизились цены на пенталгин (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на бумагу туалетную (+0,5%), подгузники детские и сухие корма для домашних животных (+0,4%), хозяйственное мыло, зубные пасты и спички (+0,2%), гигиенические прокладки (+0,1%). Снизились цены на стиральные порошки (-0,4%), туалетное мыло (-0,2%) и пеленки для новорожденных (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на мужские носки (+0,3%), легковые автомобили иностранных марок, смартфоны, сигареты с фильтром и кроссовки для детей (+0,1%). Снизились цены на шампуни (-0,7%), электропылесосы (-0,4%), майки, футболки мужские (-0,3%), женские колготки и кроссовки для взрослых (-0,2%), обрезные доски (-0,1%).

Цены выросли на дизельное топливо (+0,4%), на автомобильный бензин - снизились (-0,3%).

Услуги

Выросла средняя стоимость путевок в санатории (+1,3%) и дома отдыха, пансионаты (+1%), а также проживания в гостиницах категории одна звезда или в мотелях (+0,4%), гостиницах категорий две и три звезды (+0,3%), гостиницах категорий четыре и пять звезд (+0,1%). Снизилась стоимость проживания в хостелах (-0,5%).

Выросли тарифы на проезд в городском автобусе (+0,4%) и троллейбусе (+0,2%), а также плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+0,2%).

Выросли цены на мужские стрижки (+0,3%) и женские (+0,2%), восстановление зуба пломбой, мойку легкового автомобиля и ремонт телевизоров (+0,1%).