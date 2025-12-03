Среднемесячная зарплата в организациях в сентябре превысила 96 тыс. рублей

По данным Росстата, на конец октября просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала в 35 регионах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2025 года превысила 96 тыс. рублей. Это следует из данных Росстата.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2025 г. составила 96 182 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 13,1%", - говорится в сообщении.

По данным Росстата, на конец октября 2025 года просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала в 35 регионах РФ, за месяц она снизилась в 12 субъектах, осталась без изменений - в 10, образовалась - в 5, выросла - в 23.