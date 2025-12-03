Турпоток в РФ больше всего вырос в январе - сентябре из Вьетнама и Индии

Кроме того, увеличился турпоток в РФ из Италии, Республики Корея и Кубы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Наибольшую динамику прироста туристического потока в Россию в январе - сентябре 2025 года показали Вьетнам, Индия и Саудовская Аравия - на 38,3%, 31,6% и 20,5% соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Кроме того, увеличился турпоток в РФ из Италии (+10,4%), Республики Корея (+5,4%) и Кубы (+2,7%). В то же время снизился турпоток из стран, откуда в Россию прибывает больше всего иностранных туристов. В частности, число поездок туристов из Китая снизилось за год на 7,8% - до 934,7 тыс. человек, из Абхазии - на 10,1%, до 469,7 тыс., из Монголии - на 11,5%, до 234,7 тыс.

По данным ведомства, в январе - сентябре 2025 года иностранные граждане совершили 6,3 млн туристских поездок в Россию, что на 10,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, в том числе туристы из стран дальнего зарубежья совершили 2,7 млн поездок (43,3% от общего числа), из государств - участников СНГ - 3,6 млн поездок (56,7% от общего числа).