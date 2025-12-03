Помидоры в России с 25 ноября по 1 декабря подешевели на 1%

Также за этот период снизились цены на рис - на 0,4%, масло сливочное, сметану и пшено - на 0,3%

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Стоимость помидоров в России с 25 ноября по 1 декабря 2025 года снизилась на 1%, сахар-песка - на 0,7%, сообщается в материалах Росстата.

Также за этот период снизились цены на рис - на 0,4%, масло сливочное, сметану и пшено - на 0,3%, свинину, колбасы полукопченые, варено-копченые, консервы мясные для детского питания и вермишель - на 0,2%, сосиски, сардельки, маргарин, консервы фруктово-ягодные для детского питания, крупу гречневую и печенье - на 0,1%.

В то же время мука пшеничная подорожала на 0,3%, говядина, молоко ультрапастеризованное и хлеб ржаной - на 0,2%, мясо кур, колбасы вареные, рыба мороженая, молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, яйца куриные, хлеб пшеничный, макаронные изделия, чай черный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Кроме того, по данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию за этот период в среднем выросли на 0,8%, в том числе на огурцы - на 3,9%, картофель - на 1,6%, лук репчатый - на 0,9%, морковь - на 0,5%, капусту белокочанную - на 0,4%, бананы и яблоки - на 0,3%.