В России инвестиции в основной капитал в январе - сентябре выросли на 0,5%

Они составили 26 трлн 345 млрд 6 млн рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в России увеличились по итогам января - сентября по сравнению с тем же периодом 2024 года на 0,5% и составили 26 трлн 345 млрд 6 млн рублей, следует из данных Росстата.

Рост инвестиций за тот же период в 2024 году составил 9% по отношению к 2023 году.

Ранее Росстат сообщал, что инвестиции в основной капитал в РФ в первом полугодии 2025 года выросли на 4,3% по отношению к аналогичному периоду 2024 года, до 16,042 трлн рублей.