В России годовая инфляция замедлилась до 6,61%

В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,03%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 25 ноября по 1 декабря замедлилась до 6,61% с 6,92% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 25 ноября по 1 декабря 2025 года инфляция замедлилась до 0,04%. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,06%, в том числе на плодоовощную продукцию - до 0,77%, на продукты питания за исключением овощей и фруктов цены не изменились. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг - изменились на 0,14%. Годовая инфляция на 1 декабря зафиксирована на уровне 6,61%", - отмечается в обзоре.