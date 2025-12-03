Годовой ВВП России в октябре вырос на 1,6%

По итогам 10 месяцев года увеличение показателя сохранилось на уровне 1,0%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Годовой ВВП РФ в октябре вырос на 1,6% после роста на 0,9% в сентябре, говорится в обзоре о текущей ситуации в экономике России, подготовленном Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2025 года ВВП вырос на 1,6% после роста на 0,9% в сентябре, c исключением сезонного фактора - на 1,1% после 0,5%. По итогам 10 месяцев 2025 года рост ВВП сохранился на уровне 1,0%", - говорится в обзоре.

По словам заместителя министра экономического развития Полины Крючковой, несмотря на положительную динамику многих показателей делать выводы о развороте трендов пока рано.

"По данным Росстата за октябрь мы видим улучшение динамики многих показателей. Но во многом это влияние локальных и временных факторов. Делать выводы о развороте трендов пока рано, - сказала она журналистам. - Ключевой задачей всех органов власти в этой связи остается реализация Плана структурных изменений в экономике. Особенно тех его инструментов, которые связаны с повышением эффективности инвестиций и использования трудовых ресурсов, а также ростом производительности труда".