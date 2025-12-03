Собянин заявил о дефиците кадров во всех сегментах экономики Москвы

По словам мэра, дефицит сотрудников в разных отраслях столицы составляет 500 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нехватке трудовых ресурсов во всех секторах экономики Москвы. При этом наиболее остро ощущается дефицит работников со средним специальным образованием.

"Когда спрашивают, давайте определимся, в каком секторе каких не хватает кадров, я вам скажу сразу, во всех секторах кадров не хватает без исключения. Такова демографическая ситуация", - сказал он в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ центр".

По словам Собянина, сегодня дефицит сотрудников в разных отраслях Москвы составляет 500 тыс. человек, и активное развитие экономики требует дополнительных мер и новых рабочих специальностей.

"У нас на рынке образования был некий такой перекос: больше было специалистов с высшим образованием, а значительно, просто радикально, значительно меньше шли учиться в колледже. Теперь мы стараемся перевернуть эту пирамиду и в соответствии с требованиями рынка труда. Это, конечно, непросто сделать, но мы это делаем. За последнее время мы раза в полтора увеличили количество мест в наших колледжах", - подчеркнул градоначальник.

Ранее Собянин сообщал ТАСС, что в столице дефицит трудовых ресурсов к 2030 году может достигнуть 1 млн человек. Такая ситуация, по его словам, наблюдается в большинстве регионов страны.