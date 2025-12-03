Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба и муки в России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ситуация на рынке хлеба и муки в России стабильная, производство в 2025 году соответствует уровню прошлого года, сообщили журналистам в Минсельхозе РФ.

"Ситуация на рынке хлеба и муки оценивается как стабильная. Производство соответствует уровню прошлого года - с января по октябрь выпущено свыше 5 млн тонн хлеба и хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 1 ноября запасы пшеничной муки на складах производителей составили 211,8 тыс. тонн, что выше прошлогодних показателей на 28 тыс. тонн. "Такой объем полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка хлебопечения, предложение муки превышает существующий спрос", - подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что средняя стоимость пшеничной муки у производителей на 26 ноября 2025 года составила 26,2 руб. за кг, что на 1,5% ниже показателей начала текущего года.

"По прогнозу, в 2025 году урожай зерна превысит прошлогодний и составит 135 млн тонн в чистом весе. Это будет оказывать стабилизирующее влияние на рынок муки и хлеба", - рассказали в Минсельхозе.

В министерстве отметили, что стабильной ценовой ситуации на рынке способствуют также комплексные меры господдержки в виде льготного лизинга на приобретение оборудования, льготных краткосрочных кредитов, а также инвестиционных кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий отрасли. "Вместе с тем стоит отметить, что в настоящее время сохраняется небольшой рост издержек производителей хлебобулочных изделий, обусловленный увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и другие составляющие себестоимости", - добавили в Минсельхозе.