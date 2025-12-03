В Нидерландах 1,6 тыс. человек ошибочно получали пособия по нетрудоспособности

Рост числа ошибок особенно усилился в период пандемии

ГААГА, 3 декабря. /ТАСС/. Служба социального страхования Нидерландов годами допускала крупные просчеты при назначении пособий по нетрудоспособности, успевшие затронуть десятки тыс. граждан. Об этом говорится в отчете Счетной палаты страны.

По оценкам аудиторов, с 2020 по 2024 год около 33 тыс. человек получали неверно рассчитанные выплаты - завышенные или заниженные. Кроме того, 400 граждан были неправомерно лишены пособия, а 1,6 тыс. получили его без законных оснований. В отчете указывается, что причины многолетних ошибок кроются в слабом надзоре со стороны правительства, сосредоточенного на политике ликвидации очередей в подаче заявлений на пособия вместо контроля за процессом их назначения.

Счетная палата отмечает, что, несмотря на явные признаки снижения качества работы, министерство, курирующее соцстрахование, "в течение долгого времени не проявляло необходимой жесткости" в отношении руководства страховой службы. Подчеркивается, что рост числа ошибок особенно усилился в период пандемии, когда сотрудники перешли на удаленную работу, а контрольные механизмы в подразделении социально-медицинской экспертизы действовали с перебоями.

На этом фоне Счетная палата призывает к реформированию системы надзора за государственным страхованием и созданию инструментов, позволяющих гражданам самостоятельно оценивать обоснованность размера выплат. Как отмечает ведомство, внесение фундаментальных изменений станет задачей нового кабмина, который будет сформирован в Нидерландах по итогам прошедших в октябре парламентских выборов.

Служба социального страхования уже начала проверку 43 тыс. случаев назначения пособий. Всего за 2020-2024 годы было оформлено 252 тыс. выплат, однако ресурсов для проведения полной проверки у ведомства нет.