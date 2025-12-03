Бензин за неделю подешевел в среднем на 17 копеек

Его стоимость достигла 64,87 рубля за 1 л

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 24 ноября по 1 декабря 2025 года снизились на 17 копеек - до 64,87 рубля за 1 л, дизель подорожал на 26 копеек, до 75,48 рубля за 1 л, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 снизились на 20 копеек и составили 61,68 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки АИ-95 опустились на 15 копеек - до 66,92 рубля за 1 л, АИ-98 подорожал на 14 копеек - до 88,44 рубля за 1 л.

За период с 25 ноября по 1 декабря 2025 года снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 45 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Хакасия (-10,1%).

Рост цен на бензин автомобильный зафиксирован в 19 субъектах Российской Федерации, более всего в Хабаровском крае (+1,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин практически не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 59,29 до 63,99 рубля, марки АИ-95 - от 65,19 до 74,49 рубля, марки АИ-98 и выше - от 87,48 до 93,11 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 60,1 до 70 рубля, марки АИ-95 - от 64,58 до 73,5 рубля, марки АИ-98 и выше - от 88,7 до 92,99 рубля за 1 л.