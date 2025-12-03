Уровень занятости населения старше 15 лет в октябре составил 61,8%

В Росстате отметили, что среди занятых доля женщин в октябре составила 48,9%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уровень занятости населения России в возрасте старше 15 лет в октябре 2025 года составил 61,8%. Это следует из данных Росстата.

"Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше в октябре 2025 г. составил 61,8%", - говорится в данных.

В Росстате отметили, что среди занятых доля женщин в октябре составила 48,9%. Уровень занятости сельских жителей (56,7%) ниже уровня занятости городских жителей (63,5%).

В общей сложности численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в октябре 2025 года составила 76,5 млн человек, из них 74,8 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 1,7 млн человек - как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда.

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2025 года составил 2,2%. Также, по данным организации, средняя продолжительность поиска работы безработными в октябре 2025 года у женщин составила 5,6 месяца, у мужчин - 5,4 месяца.