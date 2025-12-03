Оборот заведений общепита России в октябре вырос на 11,2%

Он составил 398,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в РФ в октябре 2025 года вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 398,3 млрд рублей, в январе - октябре - на 8,7% год к году, до 3,5 трлн рублей, следует из данных Росстата.

"Оборот общественного питания в октябре 2025 года составил 398,3 млрд рублей, или 111,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - октябре 2025 года - 3 488 млрд рублей, или 108,7%", - говорится в документе.

По сравнению с сентябрем оборот заведений общественного питания в октябре вырос на 1,6%.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий. Например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов.